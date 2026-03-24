Весна вступает в права: в Башкирию прилетели зеленушки

Одних из первых перелетных птиц заметили на территории геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе. Зеленушки обыкновенные, которых называют лесными канарейками, размером с воробья и имеют характерное оливково-зеленое оперение. Этот вид не редкость для Башкирии, но его появление традиционно считается главным признаком наступления весны.

Орнитологи отмечают, что птицы прилетают рано – фактически еще зимой, а в малоснежные сезоны могут оставаться в республике на зимовку. Песню зеленушки легко узнать: это чередование звонких трелей и щебетаний с характерным жужжащим звуком. Наиболее активно поют в апреле-мае, затем временами – все лето.

Зеленушки распространены по всей Европе и в некоторых районах Азии. В России их чаще всего можно встретить на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Гнездятся птицы в лесах, парках и даже в городах – там, где есть высокие деревья с густым подлеском. Питаются в основном почками, семенами и проростками. Осенью собираются в стаи и кочуют в поисках семян лебеды, полыни и других трав. Большинство особей улетает на юг, но часть остается зимовать в южной части лесной зоны.