В Уфе студенты создали «умную» теплицу

Теперь в Уфимском лесотехническом техникуме выращивают растения без земли. Второкурсник Ильнур Нуриахметов выиграл федеральный грант Росмолодёжи «Двигай сообщества» почти в миллион рублей и создал гидропонную лабораторию. Школьники под руководством студентов учатся высаживать микрозелень, выхаживать растения правильно. Как работает «умная» теплица и почему за ней будущее?

С виду обычный стеллаж, а вот уже подойдя ближе, становится ясно: процесс выхаживания за растениями автоматизирован. Через приложение в телефоне можно отрегулировать мощность и время работы. Так дважды в день включается автополив.

Грант в 900 тысяч рублей. На эти средства закупили оборудование. Кроме гидропонных установок, появились парники, микроскоп и другая техника. Но главная цель – привлечь внимание ребят из эколого-биологических центров и школьных лесничеств со всей республики. Проект молодежного фестиваля цветоводства и науки «ФлораИнноватика» оказался лучшим среди 800 победителей. Суть в том, что участники регистрируются на онлайн-платформе, получают задания, а потом приезжают в техникум и работают с установками.

Ребята высаживали цветочные и древесно-кустарниковые культуры с использованием современных технологий. Помогали им студенты-волонтёры – консультировали по видеосвязи.