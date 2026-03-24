В Уфе прошла премьера спектакля «Весна моей зимы»

В татарском театре «Нур» прошла премьера спектакля «Весна моей зимы» по пьесе писателя Аяза Гилязова. Произведение было выбрано специально для бенефиса народной артистки Башкортостана Дамиры Саитовой.

В ее творческом багаже десятки разных ролей. Но, несмотря на большой опыт, актриса всегда волнуется перед выходом на сцену. Ни один спектакль не похож не предыдущий.