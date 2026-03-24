В Уфе прошла премьера спектакля «Весна моей зимы»

В татарском театре «Нур» прошла премьера спектакля «Весна моей зимы» по пьесе писателя Аяза Гилязова. Произведение было выбрано специально для бенефиса народной артистки Башкортостана Дамиры Саитовой.
В ее творческом багаже десятки разных ролей. Но, несмотря на большой опыт, актриса всегда волнуется перед выходом на сцену. Ни один спектакль не похож не предыдущий.
Спектакль рассказывает историю поколений, показывая, насколько различно восприятие любви у разных возрастных групп. Молодые видят её пылкой и страстной, тогда как старшее поколение воспринимает её как нечто сдержанное и нежное.