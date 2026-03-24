Жительница Иглинского района возрождает традиции курганских башкир

Жительница села Турбаслы Иглинского района Габида Валиева возрождает традиции курганских башкир. Её изделия с тамбурной вышивкой завоевывают призовые места на престижных конкурсах, а в доме мастерицы открылся настоящий музей.

Стежок за стежком тамбурным швом. Иглу Габида Валеева взяла в руки в семилетнем возрасте. Это детское увлечение стало делом жизни. Родилась и выросла мастерица в Курганской области. В своих эксклюзивных работах она возрождает уникальные узоры своей малой родины.

В ассортименте Габиды Валиевой всё – от скатертей до фартуков. Реконструированная мастерицей одежда получила призовые места на международном конкурсе «Тамга». Платья башкир она воссоздала по лекалам из музеев Курганской, Челябинской областей и Уфы. Творческая фантазия рукодельницы не ограничилась изделиями: её дом превратился в настоящий музей, где каждый экспонат – воссозданный артефакт.

Ее опора в жизни – супруг, с которым вместе они больше полувека. Несколько лет назад пожар уничтожил многие уникальные изделия. Габида Валеева не потеряла творческий запал. Утраченное восстановили вместе с мужем. Скрупулезно собирали все заново.