Житель Башкирии получил 8 лет колонии за убийство знакомого чайником

Сибайский городской суд вынес приговор местному жителю, который насмерть забил своего знакомого металлическим чайником. Преступление произошло в ноябре 2025 года во время застолья.

По данным прокуратуры, в ходе распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Гость схватил чайник и нанес хозяину квартиры не менее 20 ударов по лицу, голове, туловищу и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.