Дожди, мокрый снег и гололед: погода в Башкирии преподнесет сюрпризы

Завтра, 25 марта, на территории республики прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег и гололед. Днем по региону пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -4°С, при прояснениях возможно похолодание до -9°С. Днем столбики термометров покажут +5, +10°С.