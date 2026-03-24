В Башкирии готовятся к отключению отопления

В Башкирии установилась аномально теплая погода. На следующей неделе воздух прогреется до летних значений, и в квартирах станет жарко.

В МинЖКХ республики напомнили, что отопление отключают по решению муниципалитетов, когда среднесуточная температура держится выше +8°С в течение пяти дней. В Уфе это может произойти уже к 30–31 марта – прогнозируется около +10°С.