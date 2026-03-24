Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от спецавтомобилей

Замминистра обороны России Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от специализированных автомобилей и активных колясок. Председатель Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прибыла в Башкортостан с рабочим визитом.
Технические средства реабилитации получили пятеро бойцов. Новый транспорт поможет героям вести активный образ жизни, легче передвигаться по городу и преодолевать дальние расстояния. Помощь участникам СВО и членам их семей находится на постоянном контроле руководства республики. В Башкортостане реализуется 55 региональных мер поддержки – самый высокий показатель среди субъектов ПФО.