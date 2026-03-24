Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от спецавтомобилей

Замминистра обороны России Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от специализированных автомобилей и активных колясок. Председатель Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прибыла в Башкортостан с рабочим визитом.

Технические средства реабилитации получили пятеро бойцов. Новый транспорт поможет героям вести активный образ жизни, легче передвигаться по городу и преодолевать дальние расстояния. Помощь участникам СВО и членам их семей находится на постоянном контроле руководства республики. В Башкортостане реализуется 55 региональных мер поддержки – самый высокий показатель среди субъектов ПФО.

Спасибо вам, что встали на защиту Родины. Низкий вам поклон. Миссия нашего госфонда – поддерживать, помогать и подставлять плечо вам, наши дорогие ребята, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Все это мы делаем с глубоким чувством уважения к каждому из вас.

Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России, председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Мы в неоплатном долгу перед вами, восхищаемся и уважаем вас. И, конечно, всегда находимся на связи со всеми ребятами. Низкий поклон от всей республики за ваш ратный труд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии