В Уфе уровень рек ожидается в пределах средних значений

Уровни воды в реках на территории Уфы ожидаются в пределах средних значений. Такую информацию озвучили на пресс-конференции в ситуационном центре города. По данным Башгидрометцентра, вскрытие рек ожидается раньше обычного – уже в конце марта.

Уровень воды прогнозируют в пределах средних значений, но выше, чем в прошлом году. В столице Башкортостана сформирована спасательная группа из почти 1,5 тыс. человек и 380 единиц техники. В зонах возможного подтопления – Калининский район города и садовые товарищества.