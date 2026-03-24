В Уфе прошёл студенческий форум «Диалог культур»

В Уфе состоялся Республиканский студенческий форум «Диалог культур». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, прошло при поддержке представительства МИД России в Уфе и объединило российских и иностранных студентов. Для участников была подготовлена научная сессия с демонстрацией национальных костюмов, диалоговая площадка о роли молодежи в укреплении межнационального согласия.
Организаторы подчеркнули, что такие встречи позволяют студентам не только лучше узнать традиции друг друга, но и выработать совместные подходы к противодействию ксенофобии. В завершение мероприятия состоялся концерт и дегустация блюд.