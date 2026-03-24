В России вступит в силу новый образовательный стандарт

В России разработали новый образовательный стандарт для старшеклассников, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов получат возможность не выбирать узкий профиль, а изучать все предметы на базовом уровне.

При этом существующие пять направлений – естественнонаучный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический, а также универсальный – сохранятся для тех, кто планирует углубленно осваивать определенные дисциплины. Внутри этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, судостроительные и лингвистические. Это позволит сделать старшую школу более гибкой и учитывающей индивидуальные образовательные потребности учеников, говорят в Минобре.