Пчеловоды Башкирии готовятся к новому сезону

На пасеках реализуется целый комплекс работ. Специалисты приводят в порядок инвентарь, очищают территории от снега и устанавливают поилки. Особое внимание уделяется состоянию пчелиных семей после зимовки. Также выполняется дезинфекция и заготавливаются чистые соты. Это необходимо для поддержания здоровья насекомых и будущего медосбора.

Семилетний Аскар уже уверенно управляет дымарем. И это не игра, а настоящая мужская работа. Пока ровесники проводят время за гаджетами, он осваивает азы пчеловодства на семейной пасеке. Расположена она в деревне Улу-Теляк Иглинского района и принадлежит династии Ахмадиевых. Здесь ремесло передается из поколения в поколение, объединяя всю семью.

Весна для пчеловода – время особенное. После долгих зимних месяцев, когда пчелы находились в состоянии покоя, первые теплые дни становятся настоящим экзаменом на профессионализм. От того, насколько грамотно пройдет весенняя ревизия, зависит не только здоровье пчелиных семей, но и урожай меда. Ошибка на этом этапе может стоить потери целой семьи, а правильный уход дает мощный старт для развития.