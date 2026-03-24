Из ракетчика в операторы дронов: боец из Башкирии осваивает БПЛА в зоне СВО

30-летний сержант из Куюргазинского района выполняет боевые задачи с управляемыми ракетными снарядами. Сегодня они являются основной поражающей силой Военно-воздушных сил России, пишут в издании «Куюргаза».

Многие земляки защищают интересы нашей страны, не мог и я остаться в стороне. Хочу скорейшего завершения СВО, чтобы семьи жили спокойно, без страха за свои жизни. На СВО у меня многие друзья, знакомые, а кого-то я уже потерял. позывной «НУРС»

Позывной «НУРС» военнослужащему выбрал командир – так сокращенно называют неуправляемые реактивные снаряды, с которыми он работал еще во время срочной службы в Чите. Как поясняет сам боец, сегодня такие снаряды находятся в тени своих «умных» управляемых собратьев, способных поражать цели с ювелирной точностью. Однако именно они остаются основной ударной мощью авиации.

Семьи у военнослужащего пока нет. Дома его ждут родители, сестры и младший брат. Он долгое время скрывал от них свой отъезд, зная, что близкие, особенно мама, будут сильно переживать.

Рядом с ним воюет земляк – 30-летний боец с позывным «Тигр» из Баймакского района.

В гуманитарной посылке из тыла, которую ему передали, была игрушка-смайлик. Она стала талисманом-оберегом. Боец прикрепил ее к телефону.

Какое настроение у меня? Боевое! От себя хочу передать землякам: никогда не теряйте надежды, верьте в нас и знайте: ради вас мы защищаем землю, ради вас мы воюем здесь. Будьте здоровы и счастливы! позывной «НУРС»

