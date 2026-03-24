Из ракетчика в операторы дронов: боец из Башкирии осваивает БПЛА в зоне СВО

30-летний сержант из Куюргазинского района выполняет боевые задачи с управляемыми ракетными снарядами. Сегодня они являются основной поражающей силой Военно-воздушных сил России, пишут в издании «Куюргаза».
Позывной «НУРС» военнослужащему выбрал командир – так сокращенно называют неуправляемые реактивные снаряды, с которыми он работал еще во время срочной службы в Чите. Как поясняет сам боец, сегодня такие снаряды находятся в тени своих «умных» управляемых собратьев, способных поражать цели с ювелирной точностью. Однако именно они остаются основной ударной мощью авиации.
Семьи у военнослужащего пока нет. Дома его ждут родители, сестры и младший брат. Он долгое время скрывал от них свой отъезд, зная, что близкие, особенно мама, будут сильно переживать.
Рядом с ним воюет земляк – 30-летний боец с позывным «Тигр» из Баймакского района.
В гуманитарной посылке из тыла, которую ему передали, была игрушка-смайлик. Она стала талисманом-оберегом. Боец прикрепил ее к телефону.
