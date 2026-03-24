Башкирия вошла в топ-3 по реализации молодёжной политики

Башкортостан вошёл в тройку лидеров страны по реализации молодёжной политики, по версии Росмолодёжи. Республика поднялась с пятого места – это результат системной работы, которая ведётся уже много лет, говорят эксперты.

В этом году направлению молодежной политики в регионе исполняется 35 лет. Еще в 1991 году Башкортостан первым в России принял профильный закон и создал отдельный орган власти. Сегодня это уже министерство – статус повысили год назад.