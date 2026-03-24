Башкирия поделилась опытом реализации проекта «СВОя семейная гостиная»

В Уфе представители госфонда «Защитники Отечества» из регионов Приволжского федерального округа обсудили практики психологической помощи родственникам, которые потеряли своих сыновей и близких на специальной военной операции. На встрече рассмотрели и опыт Башкортостана по реализации проекта «СВОя семейная гостиная».

Главная цель проекта – объединить усилия, чтобы комплексно поддерживать людей, потерявших своих близких на передовой, помогать им оформить документы, льготы и многое другое. Речь идёт о деятельности не только координаторов, но и психологов, священнослужителей, работников социальных служб, прокуратуры.