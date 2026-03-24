Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России отметил 52-летие

Свою историю Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России начал как Башкирская туристская контрольно-спасательная служба при областном совете по туризму и экскурсиям. Отряд проводит аварийно-спасательные работы и ликвидирует последствия ЧС природного и техногенного характера, неоднократно участвовал в ликвидации последствий крупнейших ЧС как в республике, так и за её пределами.
За весь период работы отряд совершил около 22 тысяч выходов, на которых спасли свыше 13 тысяч человеческих жизней. В адрес личного состава прозвучали поздравления от заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана Ирека Сагитова и председателя Госкомитета республики по ЧС Кирилла Первова.