В Башкирии осваивают новую технологию возведения домов

В республике осваивают новую технологию возведения домов – без тяжелой техники, рабочих и в самые короткие сроки. Причем в основе сооружений не бетон, кирпич или бревна, а заранее подготовленные листы фанеры. О настоящем прорыве в сфере строительства – в нашем сюжете.

«Жигули», парящие под крышей – слыша и видя подобное, кажется, что оказался на выставке современного искусства. Ненароком в голове всплывает вопрос: что же хотел сказать автор? Но, как выясняется, всё гораздо прозаичнее: таким способом нам демонстрируют, что кровля конструкции способна выдержать нагрузку более пяти тонн. А значит, даже самая внушительная снежная масса не повредит будущее жилище. И это несмотря на то, что возведено оно из фанеры.

Технология, по сути, отработанная: по ней уже давно создают самолеты, корабли и ракеты. Но вот в сфере строительства домов это настоящее новшество и шаг вперед. Ведь, по сути, заготовка будущего здания – это знакомый нам с детства конструктор. Отличаются только масштабы и тот факт, что теперь в собранном домике и впрямь можно жить.

Займет сборка в среднем до двух недель. А вот количество листов фанеры с уже вырезанными и пронумерованными деталями будет зависеть от дизайна и размера будущего жилища. Еще одна уникальность таких строений в том, что их можно переставлять и даже перевозить.

Кроме того, строение представляет собой «капсульную» систему, благодаря чему летом в нём не жарко, а зимой не холодно. К слову, утеплитель при возведении дома распределяется равномерно, по всему периметру. Благодаря этому не образуется влага и конденсат. Большим плюсом является и основа строения – фанера.