Жительница Уфы производит сыр в домашних условиях

Уфимка производит сыр прямо у себя в квартире. По ее словам, магазинные продукты значительно уступают по вкусу и пользе деликатесам самостоятельного приготовления. Как в домашних условиях рождаются уникальные работы – в нашем сюжете.
Камамбер, пармезан, сулугуни – большое разнообразие вкусов. Всё это хранится не в цехе, а в обычной квартире. Ирина Наумова занимается производством сыра уже около 6 лет. Однажды она наткнулась на рекламу спецкурсов в социальных сетях, а теперь ее близкие не могут представить ни дня без домашнего деликатеса.
Начинать это дело рекомендуют с простых сыров, например, адыгейского. Маасдам дается уже не так просто. Сам процесс приготовления достаточно понятный: нужно пропастеризовать молоко, внести закваску, замешать ингредиенты и разложить их по формам. Самое тяжелое – дождаться, когда ароматный сыр будет готов. Порой на это уходят месяцы.
Дома можно смело экспериментировать со вкусом. В ход идут оливки, трюфель и орехи, превращая каждую головку сыра в наслаждение для истинных гурманов. По словам Ирины, свобода творчества и уверенность в качестве продукта делает её домашний сыр не просто результатом хобби, а произведением кулинарного искусства.