Жительница Уфы производит сыр в домашних условиях

Уфимка производит сыр прямо у себя в квартире. По ее словам, магазинные продукты значительно уступают по вкусу и пользе деликатесам самостоятельного приготовления. Как в домашних условиях рождаются уникальные работы – в нашем сюжете.

Камамбер, пармезан, сулугуни – большое разнообразие вкусов. Всё это хранится не в цехе, а в обычной квартире. Ирина Наумова занимается производством сыра уже около 6 лет. Однажды она наткнулась на рекламу спецкурсов в социальных сетях, а теперь ее близкие не могут представить ни дня без домашнего деликатеса.

Начинать это дело рекомендуют с простых сыров, например, адыгейского. Маасдам дается уже не так просто. Сам процесс приготовления достаточно понятный: нужно пропастеризовать молоко, внести закваску, замешать ингредиенты и разложить их по формам. Самое тяжелое – дождаться, когда ароматный сыр будет готов. Порой на это уходят месяцы.