Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от спецтранспорта

Замминистра обороны России Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от специализированных автомобилей и активных колясок. Председатель Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прибыла в Башкортостан с рабочим визитом. Технические средства реабилитации получили пятеро бойцов. Новый транспорт поможет героям вести активный образ жизни, легче передвигаться по городу и преодолевать дальние расстояния.

Официальный момент превратился в душевную встречу. Эти герои отдали здоровье за Родину. Тяжелые травмы привели к инвалидным коляскам. Каждый из них хочет жить максимально полноценно. Создание таких условий – приоритет для власти.

Спасибо вам, что встали на защиту Родины. Низкий вам поклон. Миссия нашего госфонда – поддерживать, помогать и подставлять плечо вам, наши дорогие ребята, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Все это мы делаем с глубоким чувством уважения к каждому из вас. Анна Цивилёва, статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Мы в неоплатном долгу перед вами, восхищаемся и уважаем вас. И, конечно, всегда находимся на связи со всеми ребятами. Низкий поклон от всей республики за ваш ратный труд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Конечно, эти автомобили имеют ручное управление. Три месяца ветераны учились, чтоб заново чувствовать себя уверенно за рулем.

Айрат Нуриев служил в мотострелковом полку «Башкортостан», как и другие его товарищи, получившие сегодня технику, он был тяжело ранен. В его распоряжении теперь новая коляска, более маневренная и удобная, особенно для бойца с особыми потребностями.

В филиале фонда «Защитники Отечества» на Советской площади прошла встреча Анны Цивилевой и Радия Хабирова. Заместитель министра обороны России поблагодарила руководство республики за внимание к бойцам и членам их семей. Также Анне Цивилевой показали, как выстроена работа в новом помещении фонда. Филиал учреждения в Башкортостане работает уже почти три года. В режиме единого окна они помогают бойцам и их близким. К работе подключены 130 координаторов.

Напомним, поддержка участников СВО и их семей в Башкортостане является приоритетом республиканских властей. Особое внимание уделяется комплексной реабилитации – более девяти тысяч человек уже прошли восстановление в санаториях и специализированных центрах.