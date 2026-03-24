Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от спецтранспорта

Замминистра обороны России Анна Цивилева и Радий Хабиров вручили ветеранам СВО ключи от специализированных автомобилей и активных колясок. Председатель Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прибыла в Башкортостан с рабочим визитом.
Официальный момент превратился в душевную встречу. Эти герои отдали здоровье за Родину. Тяжелые травмы привели к инвалидным коляскам. Каждый из них хочет жить максимально полноценно. Создание таких условий – приоритет для власти.
Технические средства реабилитации получили пятеро бойцов. Новый транспорт поможет героям вести активный образ жизни, легче передвигаться по городу и преодолевать дальние расстояния. Конечно, эти автомобили имеют ручное управление. Три месяца ветераны учились, чтоб заново чувствовать себя уверенно за рулем.
Айрат Нуриев служил в мотострелковом полку «Башкортостан», как и другие его товарищи, получившие сегодня технику, он был тяжело ранен. В его распоряжении теперь новая коляска, более маневренная и удобная, особенно для бойца с особыми потребностями.
В филиале фонда «Защитники Отечества» на Советской площади прошла встреча Анны Цивилевой и Радия Хабирова. Заместитель министра обороны России поблагодарила руководство республики за внимание к бойцам и членам их семей. Также Анне Цивилевой показали, как выстроена работа в новом помещении фонда. Филиал учреждения в Башкортостане работает уже почти три года. В режиме единого окна они помогают бойцам и их близким. К работе подключены 130 координаторов.
Напомним, поддержка участников СВО и их семей в Башкортостане является приоритетом республиканских властей. Особое внимание уделяется комплексной реабилитации – более девяти тысяч человек уже прошли восстановление в санаториях и специализированных центрах.
За каждым врученным ключом и подаренной коляской стоит не просто техника, а судьба человека, который учится жить заново. Главное, чтобы ветераны почувствовали, что этот путь они начинают не одни.