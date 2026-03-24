В Уфе прошёл этап всероссийского фестиваля «Женское сердце России»

Передать свои переживания и теплоту зрителям с помощью творчества. Именно так сегодня в Уфе и поступили участницы первого окружного этапа Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Событие объединило сотни матерей и жён военнослужащих из 14 регионов Приволжского федерального округа. Масштабный концерт посетили статс-секретарь, заместитель министра обороны страны, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В этот день песни и стихотворения в государственном концертном зале «Башкортостан» звучали из уст непрофессиональных артистов. А на главной площадке выступали те, кто потерял своих близких на передовой и не пал духом.

С фронта не вернулся и сын Зили Мухаметьяновой. На передовую отправился добровольцем в воздушно-десантные войска. За плечами имел опыт боевых действий на Кавказе. Артур Ахметдинов всегда тяготел к армейской службе, признаётся женщина.

Глава Башкортостана поблагодарил участниц события и отметил важную роль женщин, которые создают надежный тыл. Более девяти тысяч человек восстановили здоровье в санаториях.

И сейчас время для того, чтобы построить все механизмы поддержки. Всё-таки мы сейчас оперируем не таким большим количеством людей. В основном кто по ранению пришёл или по возрасту. Сейчас мы проверяем, какие меры наиболее востребованные, какие наиболее эффективны, как они быстро доводятся, чтобы не создавать бюрократических препон. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вернулся с передовой и боец с позывным «Сиплый». Мужчина потерял правую руку во время штурма из-за налёта беспилотника. Сейчас у мужчины новая жизнь – бионическая рука и проект по созданию пансионата в Гафурийском районе.

На фестиваль в Уфу приехали сотни женщин из 14 регионов России. Это представительницы 20 народов страны. Башкортостан в качестве площадки проведения всероссийского фестиваля «Женское сердце России» выбрали неслучайно.

У нас Республика Башкортостан является передовиком во многих наших направлениях, и мы уже здесь не первый раз. Здесь очень хорошая организация, то, о чем мы говорили – как раз работа фонда «Защитники Отечества». И, конечно, мне кажется, заслуженно, чтобы Республика Башкортостан дала старт как раз для региональных этапов всероссийского фестиваля. Анна Цивилёва, статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»