В Уфе прошёл этап всероссийского фестиваля «Женское сердце России»

Передать свои переживания и теплоту зрителям с помощью творчества. Именно так сегодня в Уфе и поступили участницы первого окружного этапа Всероссийского фестиваля «Женское сердце России». Событие объединило сотни матерей и жён военнослужащих из 14 регионов Приволжского федерального округа. Масштабный концерт посетили статс-секретарь, заместитель министра обороны страны, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В этот день песни и стихотворения в государственном концертном зале «Башкортостан» звучали из уст непрофессиональных артистов. А на главной площадке выступали те, кто потерял своих близких на передовой и не пал духом.
С фронта не вернулся и сын Зили Мухаметьяновой. На передовую отправился добровольцем в воздушно-десантные войска. За плечами имел опыт боевых действий на Кавказе. Артур Ахметдинов всегда тяготел к армейской службе, признаётся женщина.
Глава Башкортостана поблагодарил участниц события и отметил важную роль женщин, которые создают надежный тыл. Более девяти тысяч человек восстановили здоровье в санаториях.
Вернулся с передовой и боец с позывным «Сиплый». Мужчина потерял правую руку во время штурма из-за налёта беспилотника. Сейчас у мужчины новая жизнь – бионическая рука и проект по созданию пансионата в Гафурийском районе.
На фестиваль в Уфу приехали сотни женщин из 14 регионов России. Это представительницы 20 народов страны. Башкортостан в качестве площадки проведения всероссийского фестиваля «Женское сердце России» выбрали неслучайно.
Многие женщины-волонтеры работают в госпиталях, помогают раненым, нередко сами встают в строй. Фестиваль призван сплотить и поддержать жён и матерей погибших, пропавших без вести воинов. Несмотря на боль и утрату, они не сдаются и продолжают дарить добро окружающим, помогать защитникам Отечества не только словом, но и делом.