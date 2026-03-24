Жители Уфы просят усилить меры безопасности на пешеходном переходе

В Уфе родители боятся отпускать детей на прогулку или в школу. Речь о пешеходном переходе на пересечении улиц Орджоникидзе и Богдана Хмельницкого, где из-за отсутствия светофора регулярно случаются наезды на людей. После множественных ДТП жители района просят усиления мер безопасности.

Третьеклассник Коля спешил в гости, когда на пешеходном переходе его не пропустила машина. Плохая видимость, отсутствие светофора и знаков об ограничении скорости привели к происшествию. А ведь этот случай, к сожалению, не единственный. До ДТП с Колей еще несколько детей попали под колеса машин. На этом перекрестке водители неоправданно превышают скорость, часто не замечая маленьких пешеходов.

Родители забили тревогу и написали обращение в администрацию города Уфы. Они просили как можно быстрее разрешить опасную ситуацию на дороге. После неоднократных писем администрация города пообещала включить в план на 2027 год установку светофора. Ну а пока родителям приходится каждый раз переводить своих чад через дорогу.