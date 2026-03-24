В Уфе медведи вышли из зимней спячки

Медведи, живущие в уфимском парке Лесоводов, вышли из зимней спячки. Хотя у косолапых, живущих в неволе, свои особенности зимовки: семь самок и один самец по кличке Потап, в отличие от своих диких сородичей, зимой практически не спят. При качественном круглогодичном питании, которое предлагают косолапым в вольерных хозяйствах, необходимость долгого сна отпадает.

Тем не менее на сильные морозы медведи всё же реагируют: в самые холодные дни они почти не выходят из берлоги и больше спят. Сейчас, с приходом тепла, звери начинают активничать, но окончательно перестраиваться на летний режим пока не торопятся – ждут устойчивой теплой погоды.