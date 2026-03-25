В Уфе геофизики разработали инновационный метод мониторинга скважин

Уфимские геофизики разработали инновационный метод мониторинга скважин. Новый подход позволит значительно повысить эффективность контроля за разработкой сложных месторождений. Авторами проекта выступили геофизики УУНиТ.

Ученые и студенты уверены, что полученные результаты позволят оптимизировать процессы добычи сырья. Идея метода зародилась еще в начале 2000-х годов, и на протяжении шести лет группа молодых специалистов продолжает работу над ним.

Важно отметить, что данная технология не имеет импортных аналогов, а созданная установка является единственной в мире.

