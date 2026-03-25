Масштабные рейды ГАИ стартовали на трассах Башкирии

Сегодня, 25 марта, на территории республики проходят массовые проверки водителей. Об этом рассказал глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Особое внимание уделяется федеральной трассе М5 «Урал». Инспекторы ДПС несут службу на 1307-м км автодороги в Туймазинском районе. Кроме того, проверки организованы в Салавате, Ишимбае и Стерлитамаке.
В Госавтоинспекции уточнили, что мероприятия проводятся совместно с местными подразделениями ОГИБДД и представителями Ространснадзора. Водителей призывают с пониманием отнестись к работе сотрудников ведомств на дорогах.
