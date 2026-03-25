В Уфе разрушается 69-летний жилой дом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Уфе.
Строение 1957 года по улице Репиной находится в неудовлетворительном состоянии и буквально разрушается. В одной из квартир обрушился штукатурный слой потолка, а инженерные системы являются неисправными. При этом ремонт коммуникаций запланирован лишь на 2041 год.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования будет дана правовая оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за содержание и ремонт общего имущества дома. За расследование следит глава СК РФ.