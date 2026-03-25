В Башкирии заметили запасливую куницу

Куницы очень умные и предусмотрительные. Они не всегда съедают добычу сразу, излишки прячут в укромных местах: в дуплах, под корнями деревьев, в расщелинах скал, чтобы их не нашли другие хищники. Если куница чувствует опасность или просто решает, что место не слишком надёжное, она может перенести запасы в другое укрытие. Зимой, в голодные и снежные дни, такие тайники спасают зверьку жизнь. Куница находит свои запасы даже под глубоким снегом.