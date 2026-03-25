В Башкирии в преддверии паводка продолжаются взрывные работы на реках

В Башкортостане продолжаются мероприятия по подготовке к весеннему паводку. Один из наиболее зрелищных и важных этапов – взрывные работы на реках. Так, в Дуванском районе на реке Ай специалисты 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады приступили к ослаблению ледового поля. Они заложили заряды в лунки на участке протяженностью 400 метров.
Аналогичные работы также прошли в Чишминском, Архангельском и Белорецком районах, они будут продолжены. Сложная паводковая обстановка обусловлена прогнозируемым аномальным теплом: в последние дни марта среднесуточная температура ожидается на 7-9 градусов выше нормы, что ускорит таяние снега и вскрытие рек.
Угроза подтопления нависла над 313 населенными пунктами, где проживают 86 тысяч человек. В связи с этим военные также проведут авиаразведку на потенциально опасных участках рек Белой, Инзер и Сакмара, в районах уточняются списки эвакуируемых и готовятся пункты временного размещения.