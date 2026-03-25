АПЭК высоко оценило инвестпривлекательность Башкирии

Агентство политических и экономических коммуникаций высоко отметило инвестиционную привлекательность Башкортостана. Республика завершила 2025 год с объемом инвестиций почти 853 миллиарда рублей. Это пусть и небольшой, но уверенный рост на фоне общероссийского снижения показателей, говорят эксперты.

Главное, что Башкортостан впервые в истории обеспечил семилетний непрерывный прирост капиталовложений, увеличив их за этот период более чем на 76 процентов. Ключевой драйвер – частные инвестиции, которые выросли почти на 5%.