АПЭК высоко оценило инвестпривлекательность Башкирии

Агентство политических и экономических коммуникаций высоко отметило инвестиционную привлекательность Башкортостана. Республика завершила 2025 год с объемом инвестиций почти 853 миллиарда рублей. Это пусть и небольшой, но уверенный рост на фоне общероссийского снижения показателей, говорят эксперты.
Главное, что Башкортостан впервые в истории обеспечил семилетний непрерывный прирост капиталовложений, увеличив их за этот период более чем на 76 процентов. Ключевой драйвер – частные инвестиции, которые выросли почти на 5%.
Сейчас в республике готовятся к новому этапу развития: расширяют особую экономическую зону «Алга», где разместится Российско-Белорусский инвесткластер, а также сокращают административные процедуры для предпринимателей. Глава региона Радий Хабиров поручил нарастить объем инвестиций до триллиона рублей. Это решение станет новым шагом в укреплении экономики и, как следствие, повышении качества жизни людей, считают специалисты.