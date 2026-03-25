«Могли заманить в рабство»: уфимка пропала в Таиланде

35-летняя жительница Уфы Вероника не выходит на связь уже три месяца. Женщина работала помощником юриста, но после предложения своего руководителя уехала в Таиланд и бесследно исчезла.

Как сообщает «SHOT», в августе прошлого года начальник Вероники предложил ей переехать в Таиланд якобы для работы в открывающемся офисе компании с высокой зарплатой. Женщина согласилась и уехала. Первое время она регулярно выходила на связь с родственниками и рассказывала, что трудится на своего руководителя.

Однако позже у нее начались финансовые трудности. Перед Новым годом Вероника попросила брата перевести ей 300 тысяч рублей. После этого она перестала выходить на связь.

Семья начала поиски, было подано заявление о пропаже в полицию, но пока безрезультатно. По словам родственников юриста, Вероника умерла, а самого юриста посадили за мошенничество в тайскую тюрьму. Семья опасается, что женщину могли заманить в рабство и принудить к работе в скам-центре.