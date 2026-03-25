В Башкирии на сельхозпредприятии погиб рабочий

Бюро судебно-медицинской экспертизы выявило в крови погибшего этиловый спирт в концентрации 2,19 г/л. Работник упал в пространство между поручнями и основанием лестничного марша, у которого отсутствовал промежуточный элемент ограждения внутри перил. Так, причиной трагедии стали неудовлетворительное техническое состояние лестничного марша, недостаточный контроль за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины. Также работник был допущен к выполнению обязанностей без проведения инструктажей по охране труда.