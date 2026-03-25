Радий Хабиров поставил задачу привлечь 1 трлн инвестиций

Башкортостан завершил год с объемом инвестиций в основной капитал в размере почти 853 миллиарда рублей. Это превышает показатель предыдущего года. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
За семилетний период прирост инвестиций в республике составил более 76% – это вдвое выше общероссийских показателей и значительно превышает динамику по Приволжскому федеральному округу.
Как подчеркнул Глава Башкортостана, эти показатели напрямую коррелируют с ростом валового регионального продукта, что свидетельствует о высоком качестве экономического подъёма. При этом задача остается амбициозной: следующий рубеж – инвестиционный порог в 1 триллион рублей.