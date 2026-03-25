Проект юного волонтёра из Уфы участвует в премии «Служение»

Добрые дела не знают возраста. Сразу пять проектов Башкортостана участвуют в народном голосовании всероссийской премии «Служение». В числе претендентов на победу – инициатива из дома культуры «Ядкарь». Юный волонтёр читает стихи раненым бойцам в госпиталях, а педагоги и воспитанники стали настоящей творческой семьёй.

Для Азизы Ибатуллиной этот зал стал вторым домом ещё шесть лет назад. Девочка – настоящий боец творческого фронта: успевает и танцевать в образцово-хореографической студии «Успех», и заниматься вокалом.

Пока одни разучивают народные танцы, другие оттачивают венский вальс. Ксения Манахова пришла в танцевально-спортивный клуб «Радуга» ещё совсем юной и сейчас покоряет большую сцену.

Всего в ДК «Ядкарь» работают 24 клубных формирования. Но главной звездой, чья история вышла за пределы дома культуры, стала Полина Дудко. Именно её проект «Недетские стихи Полины» сейчас борется за победу в премии «Служение» в номинации «Великое наследие для будущих поколений».

11-летняя девочка – волонтёр СВО. Она ездит в госпитали и читает бойцам стихи на военную тематику. Сама идея родилась неожиданно. Как рассказывает директор ДК Валентина Урлапова, однажды на конкурсе девочке сказали: «Не читай стихи не по возрасту». Но, вопреки замечанию жюри, Полина продолжает по-своему поддерживать тех, кто защищает Родину.