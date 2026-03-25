В реестр нематериального этнокультурного достояния Башкирии войдут новые объекты

В Уфе рассмотрели 29 объектов для включения в реестр нематериального этнокультурного достояния Башкортостана. Заседание экспертного совета прошло в столице республики. Члены совета оценили уникальные объекты, часть из которых войдёт в региональный реестр, а часть будет рекомендована для включения в федеральный.