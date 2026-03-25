Спортсмены из Башкирии завоевали награды первенства ПФО по панкратиону

Башкирские борцы на пьедестале чемпионата и первенства Приволжского федерального округа. В Йошкар-Оле прошёл турнир по панкратиону. Нашу республику представляли 185 спортсменов, из них 110 приехали с наградами. О том, как прошли соревнования и к чему борцы готовятся сейчас – в нашем сюжете.

«Треугольник» в панкратионе – один из самых эффективных удушающих приёмов, который может быстро заставить соперника сдаться. Его показывают опытные спортсменки, одна из них – Олеся Красильникова. В самом начале своего пути она даже уходила из спорта, но потом поняла для себя, что борьба – смысл её жизни. За 10 лет занятий панкратионом Олеся смогла стать успешным бойцом: на тренировках она всегда выкладывается на максимум. Благодаря своему упорству два раза становилась сильнейшей на первенстве России, а в этом году на соревнованиях Приволжского федерального округа снова взяла чемпионство. В мае Олеся впервые покажет себя на международной арене – на первенстве Европы, которое пройдёт в Ереване.

В сборной республики есть и юные чемпионы: Глеб Каневский – спортсмен из Бирска, занимается в бойцовском клубе «Воин». В этот вид спорта он пришёл, когда ему было 3,5 года, благодаря своему старшему брату Елисею. Каневские отлично выступают на всероссийских стартах. В прошлом году Елисей стал бронзовым призёром первенства России, а Глеб – чемпионом России. В этом году в детской лиге ПФО Глеб стал первым.

На прошедших стартах Приволжского федерального округа башкирские спортсмены показали высший уровень спортивного мастерства. Среди 12 регионов наши борцы младшей и старшей возрастной группы стали первыми в общекомандном зачёте. 110 спортсменов вернулись в республику с медалями.