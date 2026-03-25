В Уфе обсудили подготовку к половодью в Башкирии

В правительстве республики прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Совещание провёл вице-премьер Ирек Сагитов. По видеосвязи также приняли участие главы всех муниципалитетов. Основная тема – предстоящее половодье.

Республика готовит силы и средства исходя из наихудшего развития событий. Подготовлены более 330 пунктов временного размещения, которые готовы вместить 45 тысяч человек. Завтра планируется облёт на вертолёте Ка-52 южной части республики для мониторинга ситуации. Уже на этой неделе в регионе потеплеет до +17 градусов. Температура выше нуля установится и ночью.