В Уфе количество платных парковочных мест увеличится втрое

Количество платных парковочных мест в Уфе увеличится почти втрое. Уже этой весной к существующим машино-местам должно добавиться ещё 2206. Такое решение власти объясняют нехваткой стоянок в центре города. На каких улицах и когда за парковку придётся платить?

На девяти улицах исторического центра Уфы прошлым летом запустили платные парковки. За первые полгода ими воспользовались более 96 тысяч водителей. В общей сложности было организовано 1188 машино-мест. Уже скоро эта цифра должна увеличиться втрое. Администрация Уфы утвердила адреса новых платных парковок.

Новые платные парковки организуют на улицах Гоголя, Театральной, Крупской, Цюрупы, Заки Валиди, Свердлова, Революционной, Ивана Якутова и Краснодонской. Помимо этого, расширят уже действующие платные зоны на улицах Карла Маркса, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Пушкина. Все они должны заработать с 15 мая.