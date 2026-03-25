В Башкирии водителям напомнили правила пересечения ж/д переездов

В России выросло число аварий на ж/д путях с участием автомобилей. Об этом заявили представители Куйбышевской железной дороги. За три неполных месяца 2026 года уже произошло 32 ДТП по стране. Основная причина – несоблюдение водителями автотранспорта правил пересечения рельсовых путей. Сегодня в Уфе прошла акция «Остановись до переезда», в ходе которой водителям напомнили о том, чем опасен поезд.

Светофор подаёт красный сигнал, а барьеры-автоматы подняты: вот-вот проедет поезд. Но сегодня время ожидания для водителей машин точно не было скучным: здесь прошла просветительская акция «Остановись до переезда». Работники Уфимской дистанции пути Куйбышевской железной дороги, волонтёры и активисты «Народного фронта» напоминали водителям о правилах переезда путей, раздавали инструкции и памятки, а также дарили подарки.

В течение часа участники акции провели беседы и раздали памятки сотне водителей. К слову, в числе тех, кто помогал, были и будущие железнодорожники. Акция прошла в связи с увеличением числа аварий на ж/д переездах по стране: на конец марта рост составляет почти 40%.