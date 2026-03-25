Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить питомцев в период межсезонья

Весна – время не только тепла и солнца, но и новых опасностей для четвероногих друзей. Пока тает снег, на улицах города и в парках собаки рискуют подхватить инфекцию, спрятанную под сугробами, заработать сильную аллергию на реагенты и первые распускающиеся почки и быть укушенными клещом. О том, как обезопасить питомца в межсезонье – в нашем сюжете.

Изучить каждый сугроб, обнюхать территорию и отправиться по следам в поисках приключений любит каждый питомец. Так и четырёхлетний Тедди породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель не упускает такой возможности. Однако весенние прогулки могут обернуться для собак проблемами: лапы питомцев страдают от реагентов, вызывающих ожоги подушечек и аллергические дерматиты.

Но это не единственная угроза: с появлением проталин на первый план выходят укусы клещей и инфекционные заболевания. И чтобы не тратить время и нервы на лечение, ответственные хозяева начинают сезон с визита к ветеринару.

Сначала плановый осмотр: нос, уши, зубы, измерение температуры и пальпация. 9-летняя Чара породы шетландская овчарка хоть и с опаской, но спокойно переносит все процедуры. К ним она уже привыкла, ведь хозяин собаки Евгений Мельников ежегодно вакцинирует четвероногого друга.

Следующий пациент – 8-летний джек-рассел-терьер по кличке Кураж. После процедуры осмотра пёс получил свою вакцину, теперь это его базовая страховка. К тому же, строгое соблюдение графика ревакцинации формирует стойкий иммунитет к сезонным угрозам.