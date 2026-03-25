В Нацмузее Уфы проходит выставка об истории кукольной мультипликации

В Национальном музее можно вживую увидеть героев любимых мультфильмов. Речь не об оживших персонажах, а о куклах советских и российских картин, таких как, например, Чебурашка и крокодил Гена. Экспозиция познакомит посетителей с легендарными экспонатами, вошедшими в золотой фонд киностудии «Союзмультфильм». Всё это представлено в рамках передвижного интерактивного проекта «История кукольной мультипликации».

Зрители верили, что героями картины «Месть кинематографического оператора» на самом деле стали живые жуки, просто дрессированные, а режиссёр Владислав Старевич не спешил их разубеждать. Другого объяснения зрители просто не могли найти. Тогда ещё никто не слышал о кукольной мультипликации, и всё происходящее выглядело чудом.

Уолт Дисней называл Владислава Старевича человеком, обогнавшим на несколько десятилетий всех аниматоров мира. С него и начнётся история русской мультипликации, которая заложит базу для легендарных советских мультфильмов.

Мастера реконструировали съёмочную площадку и актёров. Всё точь-в-точь как было полвека назад. Прошёл, казалось бы, огромный период, но кукольная мультипликация вне времени.

Та самая сцена, которая заставила переживать десятки миллионов детей. Ну кто не мечтал в детстве о четвероногом друге? За эти трогательные сюжеты многие до сих пор и любят советские мультфильмы.

Погрузиться в процесс создания мультфильмов интересно и детям. А некоторые даже уже пытались воплотить свои идеи. На выставке можно узнать и о современной кукольной мультипликации.