В Минске на книжной ярмарке прозвучали башкирские песни

Башкиры, проживающие в Беларуси, приняли участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке. По приглашению Посольства России в Республике Беларусь творческий коллектив выступил на форуме.

Артисты ансамбля татарско-башкирского культурного наследия «Шишмә» («Родник») под руководством Эльвиры Левшевич исполнили башкирские песни перед гостями фестиваля. Как рассказала член общественной организации Гульсина Аброськина, наши соотечественники ежегодно участвуют в Минской ярмарке. В этом году выступление имело особое значение: в честь 25-летия «Шишмә» от имени Главы Башкортостана землякам, проживающим далеко от родины, были переданы национальные музыкальные инструменты.