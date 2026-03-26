В Башкирии судебные приставы соревнуются в стрельбе

В Уфимском районе проходит чемпионат служб судебных приставов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нем участвуют порядка 30 представителей всех главных управлений ведомства Приволжского федерального округа. Госслужащие борются за звание лучших как в личном первенстве, так и в командном зачете.

Участники соревнуются в четырех упражнениях: стрельба в статике и на скорость и время, а также индивидуальная стрельба. Лучшие из них отправятся на всероссийский этап и представят на нем Приволжский федеральный округ. Такие чемпионаты проводятся ежегодно.