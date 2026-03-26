В Башкирии сотрудники лесхозов и лесничеств отработали действия при пожарах

В Аскинском районе прошли масштабные учения по отработке взаимодействия сил и средств при тушении лесных пожаров. Мероприятия, организованные в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», объединили специалистов десяти лесхозов и лесничеств региона.

Ключевой особенностью тактико-специальных учений стала отработка информационного взаимодействия с коллегами из Свердловской области для эффективной борьбы с огнем на приграничных территориях.