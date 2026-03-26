В Ботаническом саду Уфы начали распускаться первые цветы

В уфимском Ботаническом саду природа начинает пробуждаться от зимнего сна. Под теплыми лучами весеннего солнца распускаются первые цветы: крокусы, хохлатки, хионодоксы и пушкинии. Каждый из них словно рассказывает свою маленькую историю возвращения к жизни после долгой холодной зимы.

Прогуливаясь по садовым дорожкам, можно не только увидеть это красочное пробуждение, но и ощутить тонкий аромат цветов, наполняющий весенний воздух. Яркие чашечки цветов уже окрасили территорию сада в сочные тона, предвещая скорое наступление настоящего тепла.