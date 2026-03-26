В Иглино отметили День работников культуры

В селе Иглино торжественно отметили День работников культуры. В обновленном районном ДК состоялось торжественное собрание, на котором специалистов наградили почетными грамотами и благодарностями.

В Иглинском районе, где проживает более 20 национальностей, именно работники культуры играют ключевую роль в сохранении и возрождении традиций. Благодаря их деятельности здесь ежегодно проходят башкирский сабантуй, белорусский праздник Ивана Купалы, русская Масленица, а также действуют более десяти народных коллективов. Завершилось мероприятие большим праздничным концертом.