Житель Башкирии получил срок за побег из колонии-поселения

В Стерлитамаке вынесли приговор 40-летнему мужчине, который совершил побег из колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, осужденный за серию краж отбывал наказание в исправительном учреждении. В октябре прошлого года он, находясь на хозяйственных работах, самовольно покинул территорию колонии.

Злоумышленник добрался до Уфы на попутном транспорте. На следующий день его задержали сотрудники службы исполнения наказания.