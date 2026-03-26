Глава Башкирии рассказал о реализации проекта «Профессионалитет»

Радий Хабиров на своей официальной странице в соцсетях поделился историей Карины Кислициной – студентки четвертого курса колледжа Башкирского педагогического университета имени Акмуллы. Будущий учитель начальных классов уже два года проходит практику в уфимском лицее №1. Как отметил Глава республики, это хороший пример того, как работает федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Колледж БГПУ входит в образовательный кластер «Центр педагогических компетенций». Благодаря «Профессионалитету» здесь работают современные симуляционные кабинеты «Детский сад» и «Начальная школа», лаборатории и многое другое. А наша республика – лидер в стране по количеству образовательных и образовательно-производственных кластеров, которые создаются по проекту«Профессионалитет». Только в этом году их появится еще восемь.