Студенты из Башкирии отправятся на стажировку в Госдуму

В Башкортостане у молодых людей есть возможность не просто заявить о своих идеях, но и получить инструменты и поддержку для их реализации. Ярким подтверждением этому стала встреча депутатов Госдумы со студентами.

В рамках диалога молодежи предложили не ограничиваться обсуждением, а перейти к действиям: написать эссе с конкретными предложениями по развитию туризма и предпринимательства в регионе. Итогом этой работы стало не только признание лучших инициатив, но и ощутимые перспективы для авторов: несколько студентов получили право на двухнедельную стажировку в Госдуме, где смогут изучить механизмы законотворчества изнутри.