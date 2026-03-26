Школьница из Уфы приняла участие в шоу «Умнее всех»

13-летняя школьница из Уфы приняла участие в телевизионном шоу «Умнее всех». Свои знания в интеллектуальной викторине она демонстрирует не в первый раз: в пятом сезоне девочка уже становилась финалисткой проекта.

Быстро и правильно ответить на вопрос, который может касаться чего угодно: мировой литературы, математики, кинематографа, животного мира, марок автомобилей. Столь молниеносно переходить с одной темы на другую непросто даже взрослым, а здесь свою эрудицию демонстрируют дети.

Уже второй сезон подряд в интеллектуальном шоу популярного телеканала участвует и уфимка Вероника Каргапольцева. Принять участие в викторине ей предложила мама. Ирина свою дочь называет уникальным человеком. Девочка не только успевает учиться на отлично и побеждать в различных олимпиадах и конкурсах, но также посещает бассейн, занимается в музыкальной школе и много времени проводит за чтением книг.

Проект представляет собой телевикторину, где участники отвечают на вопросы и зарабатывают баллы. В четвертом раунде в игре остаются только два финалиста. Так, в пятом сезоне шоу за звание победителя боролась и Вероника.