В Уфе бесправный водитель на эндуро попался инспекторам ДПС

В Уфе инспекторы ДПС остановили 20-летнего молодого, человека, который не имел водительских прав. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на улице Станиславского.

Молодой человек управлял эндуро-мотоциклом «JHL». Теперь двухколесный транспорт отправлен на спецстоянку, а на нарушителя составлен протокол.

В ГАИ напоминают, для управления мототехникой необходимо наличие категории А, А1 или М в зависимости от вида и мощности транспортного средства. Кроме того, не любой мототранспорт подходит для движения по городским дорогам.