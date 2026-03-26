В Башкирии водитель пытался «отблагодарить» начальника ГАИ

В Благовещенском районе суд рассмотрит дело 26-летнего местного жителя, который решил вернуть арестованную машину не по закону, а при помощи взятки.

Установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем «ВАЗ-2112» будучи лишенным прав. Транспортное средство поместили на спецстоянку. Спустя несколько дней при попытке получить машину обратно владелец не смог предоставить регистрационные документы и страховой полис.

Вместо того чтобы устранить недостатки, автомобилист пришел в кабинет к руководителю Госавтоинспекции и предложил «подружиться», вложив в блокнот 10 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник полиции от противоправного предложения отказался, предупредив гражданина об уголовной ответственности.

Все его действия были зафиксированы на видеокамеру, установленную в служебном помещении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет ограничения свободы.